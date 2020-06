EÚ bude trpieť pre svoju bezpečnostnú slabosť

Francúzske mesto Dijon sa zmieta v závažných bezpečnostných problémoch, ktoré doteraz v Schengenskom priestore nemajú obdobu.

Už od víkendu sa mesto Dijon zmieta v problémoch spojených s otvorenou vojnou gangov medzi čečenskou a severoafrickou komunitou, ktorá tam žije. Podľa tvrdení úradov ide o stret medzi komunitami utečencov, ktorí do Francúzska postupne prichádzali prakticky od vzniku rusko-čečenskej vojny a utečencami z krajín Severnej Afriky, kde kedysi Francúzsko dominovalo ako koloniálna mocnosť.

Tento incident ako jeden z mála, pokiaľ neberieme do úvahy teroristické útoky, ktoré sa vo Francúzsku, Nemecku, či Belgicku stali, poukazuje na jeden fakt, že bezhlavé podcenenie imigračnej politiky nesmie byť nikdy brané na ľahkú váhu a to predovšetkým z jej zásadného vplyvu na dlhodobý socialno – spoločenský vývoj v danej krajine. Masový príliv utečencov z pred niekoľkých rokov do krajín Schengenu, predovšetkým do bohatých krajín západnej Európy sa síce zmiernil, avšak stále pokračujú presuny utečencov v menších skupinách do Európy. Veľké vlny utečencov, ktoré sa následne roztrúsili po rôznych krajinách EÚ však zostávajú problémom aj naďalej, pretože tieto osoby sem prišli za lepším životom, ktorý však teoreticky zostal len na úrovni pokračujúceho sna. Drvivá väčšina prípadov skončila v sociálnych bytoch v izolovaných častiach veľkomiest, kde sa spolu miešajú rôzne národy a kultúry. Ak sa k tomu pridajú ešte nízke sociálne dávky, resp. pracovné príležitosti s nízkymi platmi, uchyľuje sa mnoho z týchto osôb k trestnej činnosti spojenej s majetkovou trestnou činnosťou, krádeže a lúpežné prepadnutia, predaj a obchodovanie s drogami, či zbraňami. Táto skutočnosť je obrazom aj súčasného konfliktu v meste Dijon.

Na papieri veľmi pekný model fungovania Schengenského priestoru rozbil na prach Európskou Úniou nezvládnutý prílev utečeneckej vlny, ktorá sa rozliala po takmer celom Schengene. Bezpečnostne neoverené osoby s neznámou históriou sú roztrúsené v priestore a je len otázka času kedy a v akom rozsahu to bude postupne vybuchovať.

Riešení pre mesto Dijon je však na začiatok niekoľko: Rozsiahle policajné resp. vojenské razie (s použitím členov napr. francúzskych légií) a domové prehliadky vo všetkých inkriminovaných oblastiach osídlených utečencami – gangmi medzi, ktorými v súčasnosti prebiehajú boje. Deportácie ozbrojených osôb, či osôb s opakovaným zápisom v registri trestov. Ukončenie azylových procesov pre páchateľov trestnej činnosti. Zákaz nočného vychádzania až do odvolania a zvýšená prítomnosť ozbrojených štátnych zložiek v dotknutých oblastiach.

Nuž a na záver niečo na zamyslenie. Každá krajina je tak slabá, ako slabé sú jej opatrenia voči tým, ktorí páchajú tresnú činnosť a vyvolávajú v ľudoch strach a obavy o svoj vlastný život a majetok. Ak sa už teda na začiatku politicky nezvládla utečenecká kríza, musia krajiny ukázať, že si s neduhmi, ktoré nielen táto kríza priniesla, dokážu nekompromisne poradiť. V opačnom prípade sa bude napätie stupňovať k čomu nevyhnutne prispeje súčasný ekonomický úpadok vrátane nezamestnanosti, spôsobenej vírusom COVID 19.